Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.04.2020

BTC/USD

6806.20

ETH/USD

156.67

LTC/USD

40.89

НБУ 14.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Дан Балан познакомил Тину Кароль с мамой
НОВОСТИ Все новости

Дан Балан познакомил Тину Кароль с мамой

Слухи о романе Дана Балана и Тины Кароль подогрели знакомство с мамой артиста и "свадебная" песня

сегодня, 11:15
Автор:

• Елена Волкова

Дан Балан познакомил Тину Кароль с мамой

Известные поп-исполнители Тина Кароль и Дан Балан продолжают подогревать слухи о своем романе. На протяжении всего нового сезона шоу "Голос країни" артисты флиртовали друг с другом, чем вызвали небывалый интерес зрителя и вопрос: так есть ли отношения на самом деле. Теперь поклонники пары обсуждают новость: Дан познакомил Тину с мамой Людмилой.


Встреча женщин произошла в эфире шоу, на котором они вместе исполнили несколько песен, в том числе свадебную. Балан признался, что Тина с мамой очень похожи, а Людмила не стала скрывать, что в восторге от взаимоотношений на шоу Дана и Тины.

Ранее мы сообщали, что 34-летняя украинская исполнительница Тина Кароль и 40-летний молдавский музыкант Дан Балан запели дуэтом. Однако, поклонники артистов подозревают, что их объединяет не только творчество. Слухи о романе Балана и Кароль подогрело и их совместное выступление на М1 Music Awards 2019, где они исполнили лирическую композицию "Домой". Так, в интервью популярной телеведущей Кате Осадчей молдаванин признался в том, что действительно общается с Тиной. Кроме того, поп-дива с легкостью может позвонить ему ночью.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...