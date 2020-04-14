Дан Балан познакомил Тину Кароль с мамой

Известные поп-исполнители Тина Кароль и Дан Балан продолжают подогревать слухи о своем романе. На протяжении всего нового сезона шоу "Голос країни" артисты флиртовали друг с другом, чем вызвали небывалый интерес зрителя и вопрос: так есть ли отношения на самом деле. Теперь поклонники пары обсуждают новость: Дан познакомил Тину с мамой Людмилой.





Встреча женщин произошла в эфире шоу, на котором они вместе исполнили несколько песен, в том числе свадебную. Балан признался, что Тина с мамой очень похожи, а Людмила не стала скрывать, что в восторге от взаимоотношений на шоу Дана и Тины.

Ранее мы сообщали, что 34-летняя украинская исполнительница Тина Кароль и 40-летний молдавский музыкант Дан Балан запели дуэтом . Однако, поклонники артистов подозревают, что их объединяет не только творчество. Слухи о романе Балана и Кароль подогрело и их совместное выступление на М1 Music Awards 2019, где они исполнили лирическую композицию "Домой". Так, в интервью популярной телеведущей Кате Осадчей молдаванин признался в том, что действительно общается с Тиной. Кроме того, поп-дива с легкостью может позвонить ему ночью.

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