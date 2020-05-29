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Главная Новости Звезды шоубизнес Частица души на продажу: девушка Илона Маска открыла выставку своих работ
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Частица души на продажу: девушка Илона Маска открыла выставку своих работ

В коллекции представлены рисунки, гравюры и другие работы певицы Граймс

29 мая 2020, 22:38
Автор:

Антон Корнилов

Частица души на продажу: девушка Илона Маска открыла выставку своих работ Певица Граймс, которая состоит в отношениях с основателем и генеральным директором компаний Tesla и SpaceX Илоно Маском, открыла выставку своих продаж, где выставила на продажу "частицу своей души". По крайней мере, она сама так заявила. Об этом сообщили в издании Bloomberg.

Граймс открыла дебютную онлайн-выставку своих художественных работ, на которой представлены рисунки, гравюры, фотографии и другие концептуальные работы. Выставка проходит в двух галереях современного искусства Gallery Platform и Maccarone в американском Лос-Анджелесе.

Коллекция получила название Selling Out. По словам девушки Илона Маска, она работала над ней в течение последних 10 лет.

"Я занималась искусством за 10, 12 лет до того, как впервые прикоснулась к синтезатору. В первую очередь я вижу себя как визуального художника, и мне всегда было странно, что люди знают меня по музыке", — сказала певица Граймс.

Как сообщал портал "Комментарии", запуск корабля Crew Dragon от SpaceX отменили из-за плохой погоды и перенесли на 30 мая.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-28/grimes-art-project-pop-star-sells-a-piece-of-her-soul
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