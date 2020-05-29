Частица души на продажу: девушка Илона Маска открыла выставку своих работ

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Граймс открыла дебютную онлайн-выставку своих художественных
работ, на которой представлены рисунки, гравюры, фотографии и другие концептуальные
работы. Выставка проходит в двух галереях современного искусства Gallery Platform и
Maccarone в американском Лос-Анджелесе.
Коллекция получила название Selling Out. По словам девушки Илона
Маска, она работала над ней в течение последних 10 лет.
"Я занималась искусством за 10, 12 лет до того, как впервые
прикоснулась к синтезатору. В первую очередь я вижу себя как визуального
художника, и мне всегда было странно, что люди знают меня по музыке", — сказала
певица Граймс.
Как сообщал портал "Комментарии", запуск корабля Crew Dragon
от SpaceX отменили из-за плохой погоды и перенесли на 30 мая.
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