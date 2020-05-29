Частица души на продажу: девушка Илона Маска открыла выставку своих работ

Певица Граймс, которая состоит в отношениях с основателем и генеральным директором компаний

Tesla

и

SpaceX

Илоно Маском, открыла выставку своих продаж, где выставила на продажу "частицу своей души". По крайней мере, она сама так заявила. Об этом сообщили в издании

Bloomberg

.

Граймс открыла дебютную онлайн-выставку своих художественных работ, на которой представлены рисунки, гравюры, фотографии и другие концептуальные работы. Выставка проходит в двух галереях современного искусства Gallery Platform и Maccarone в американском Лос-Анджелесе.

Коллекция получила название Selling Out. По словам девушки Илона Маска, она работала над ней в течение последних 10 лет.

"Я занималась искусством за 10, 12 лет до того, как впервые прикоснулась к синтезатору. В первую очередь я вижу себя как визуального художника, и мне всегда было странно, что люди знают меня по музыке", — сказала певица Граймс.

Как сообщал портал "Комментарии", запуск корабля Crew Dragon от SpaceX отменили из-за плохой погоды и перенесли на 30 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!