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Главная Новости Звезды шоубизнес Виктория Бекхэм отказалась петь в Spice Girls и получила миллион фунтов
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Виктория Бекхэм отказалась петь в Spice Girls и получила миллион фунтов

Виктория Бекхэм получила крупную сумму от всех доходов с рекламы группы

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Виктория Бекхэм отказалась петь в Spice Girls и получила миллион фунтов

В ноябре 2018 года легендарная группа Spice Girls объявила о своем воссоединении и спустя семь месяцев начала четвертый гастрольный тур. Но это был первый тур без Виктории Бекхэм, которая отказалась возвращаться в группу из-за своего модного бизнеса. Правда, это не помешало ей заработать миллион фунтов.

Оказывается, что Виктория получила одну пятую от всех доходов с рекламы, лицензионных соглашений и продаж фирменных товаров группы. И от тура по воссоединению, в котором она не участвовала, Виктория получила больше, чем от своего бренда одежды.

Известно, что за последние четыре года компания Victoria Beckham Limited понесла убытки в размере 42 млн фунтов стерлингов. А в 2019 году бренд сообщил о потере 12,1 млн, что стало самым большим падением с тех пор, как был основан бизнес.

Напомним, что недавно Виктория Бекхэм поделилась своими секретами красоты и здоровья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 72-летний отец Дэвида Бекхэма женится на миллионерше, которая младше его на 10 лет. Как думаете, хорошая пара?



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