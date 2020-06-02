Виктория Бекхэм отказалась петь в Spice Girls и получила миллион фунтов

В ноябре 2018 года легендарная группа Spice Girls объявила о своем воссоединении и спустя семь месяцев начала четвертый гастрольный тур. Но это был первый тур без Виктории Бекхэм, которая отказалась возвращаться в группу из-за своего модного бизнеса. Правда, это не помешало ей заработать миллион фунтов.

Оказывается, что Виктория получила одну пятую от всех доходов с рекламы, лицензионных соглашений и продаж фирменных товаров группы. И от тура по воссоединению, в котором она не участвовала, Виктория получила больше, чем от своего бренда одежды.

Известно, что за последние четыре года компания Victoria Beckham Limited понесла убытки в размере 42 млн фунтов стерлингов. А в 2019 году бренд сообщил о потере 12,1 млн, что стало самым большим падением с тех пор, как был основан бизнес.

Напомним, что недавно Виктория Бекхэм поделилась своими секретами красоты и здоровья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 72-летний отец Дэвида Бекхэма женится на миллионерше, которая младше его на 10 лет. Как думаете, хорошая пара?





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!