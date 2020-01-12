Русский агрессивно приблизился к США

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Российский разведывательный корабль "Иван Хурс"
совершил опасное сближение с американским эсминцем USS Farragut (DDG-99)
("Фаррагут") в северной части Аравийского моря, который обеспечивал
боевое охранение атомного авианосца "Гарри Трумэн". Об этом заявило командование 5-го оперативного флота
США.
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