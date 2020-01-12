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Русский агрессивно приблизился к США

Российский военный корабль приблизился к эсминцу Военно-морских сил США в северной части Аравийского моря

сегодня, 12:37
Автор:

• Ольга Чародий

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" совершил опасное сближение с американским эсминцем USS Farragut (DDG-99) ("Фаррагут") в северной части Аравийского моря, который обеспечивал боевое охранение атомного авианосца "Гарри Трумэн". Об этом  заявило командование 5-го оперативного флота США.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_B-mMtQUr_Y&app=desktop
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