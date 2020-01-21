Леонид Кравчук – о Порошенко, Зеленском, агрессии РФ и олигархах. Эксклюзив с первым президентом
Журналисты портала "Комментарии" побывали в гостях у первого президента Украины Леонида Кравчука и узнали, чем занимается экс-гарант на пенсии. Экс-гарант дал свою оценку президентству Петра Порошенко, поделился ожиданиями от работы Владимира Зеленского и рассказал, как украинской власти следует поступать с олигархами
21 января 2020, 12:33
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