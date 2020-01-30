Появилась видеоинструкция, как "на глаз" отличить фальшивые 200 грн от настоящих

В последнее время качество фальшивой гривны становится все лучше. На YouTube-канале Национального банка Украины появилось объяснение, как распознать фальшивую банкноту от настоящих на примере 200 грн.



Как говорится на видео, на ощупь поддельная бумага купюры отличается от настоящей. На свет тоже можно отличить фальшивую купюру: водяной знак портрета Леси Украинки визуально отличается от оригинального. В подделке отсутствует светлый элемент водяного знака и не совпадают часть сквозного защитного элемента (части цифры 200).

Подделка напечатана на бумаге с водяными знаками в виде буквы "S". Кроме того, подделка напечатана на бумаге с водяными знаками в виде буквы "S". А в ультрафиолетовом свете нет оранжевого свечения в слове "национальный" и номере банкноты (на обороте). В подделке нет инфракрасной и магнитной защиты.





Как сообщало издание "Комментарии", в Национальном банке Украины рассказали, как самостоятельно, без специальных ультрафиолетовых детекторов проверить подлинность банкноты. Распознать фальшивые деньги можно самостоятельно. Следует обратить внимание на следующие моменты: - поддельные купюры склеены из двух бумаг. Понять это можно, дотронувшись до банкноты руками; - у фальшивой банкноты некачественное изображение; - ненастоящие деньги можно отличить от оригинала, посмотрев на купюру под углом.

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