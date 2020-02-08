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Deutsche Bahn. Как немцы проклинают железную дорогу

Развенчиваем мифы о немецкой пунктуальности и качестве услуг.За бешеные деньги, с многочасовыми опозданиями поездов, переполненными вагонами, грязными туалетами и несъедобными сэндвичами. Ребята из известной группы Wise Guys составили остроумную песню о том, какова на самом деле немецкая железная дорога под руководством оператора Deutsche Bahn. Они рвут все шаблоны и представления о якобы немецкой пунктуальности и европейских стандартах качества. Украинским пассажирам точно нечего завидовать немецким коллегам: у нас не так все плохо.Смотреть со звуком и до конца. Узнаете, что рядовые немцы на самом деле думают о своей железную дорогу.

сегодня, 19:40
Автор:

• Максим Иванов

Deutsche Bahn. Как немцы проклинают железную дорогу



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Источник: https://comments.ua/
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