Кровь, маты и выбитые зубы: в самолете «Львов – Киев» произошла массовая драка из‐за задержки рейса

В Сети появилось видео массовой драки, которая произошла на борту самолета украинской авиакомпании во Львове. Из‐за того, что один и из пассажиров был якобы пьян и задержал рейс в Киев, сначала произошла словесная перепалка, после чего в ход пошли кулаки.

По словам возмущенных пассажиров, мужчина якобы в состоянии алкогольного опьянения задержал их рейс, поэтому его попытались снять с борта своими силами. После того, как тот отказался покидать самолет, началась массовая драка. По словам очевидцев, мужчину сильно избили, а также выбили несколько зубов. В произошедшее вмешалась охрана аэропорта: избитого мужчину все же сняли с рейса и оказали медпомощь.

Внимание, видео содержит большое количество нецензурной лексики (18+).

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на борту воздушного судна авиакомпании Thai Airways произошла трагедия. По информации издания ColomboPage, в самолете, который выполнял рейс "Джиджи (Саудовская Аравия) – Сурабай (Индонезия)", при неизвестных обстоятельствах скончались двое пассажиров.

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