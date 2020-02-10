Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 10.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Видео 2020 Кровь, маты и выбитые зубы: в самолете «Львов – Киев» произошла массовая драка из‐за задержки рейса
НОВОСТИ Все новости

Кровь, маты и выбитые зубы: в самолете «Львов – Киев» произошла массовая драка из‐за задержки рейса

По словам очевидцев, пассажира рейса «Львов – Киев» сильно избили прямо в самолете, а также выбили ему несколько зубов

сегодня, 11:49
Автор:

• Елена Волкова

Кровь, маты и выбитые зубы: в самолете «Львов – Киев» произошла массовая драка из‐за задержки рейса

В Сети появилось видео массовой драки, которая произошла на борту самолета украинской авиакомпании во Львове. Из‐за того, что один и из пассажиров был якобы пьян и задержал рейс в Киев, сначала произошла словесная перепалка, после чего в ход пошли кулаки.

По словам возмущенных пассажиров, мужчина якобы в состоянии алкогольного опьянения задержал их рейс, поэтому его попытались снять с борта своими силами. После того, как тот отказался  покидать самолет, началась массовая драка. По словам очевидцев, мужчину сильно избили, а также выбили несколько зубов. В произошедшее вмешалась охрана аэропорта: избитого мужчину все же сняли с рейса и оказали медпомощь.

Внимание, видео содержит большое количество нецензурной лексики (18+).

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на борту воздушного судна авиакомпании Thai Airways произошла трагедия. По информации издания ColomboPage, в самолете, который выполнял рейс "Джиджи (Саудовская Аравия) – Сурабай (Индонезия)", при неизвестных обстоятельствах скончались двое пассажиров.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EjLOPrjNLzQ#action=share
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...