Протесты дальнобойщиков в Киеве: озвучено имя организатора и суммы гонораров за участие в акции

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Дальнобойщики требуют отменить электронное бронирование разрешений и вернуть квотирование, которое фактически позволяло ассоциации сохранять монополию на рынке грузоперевозок. В обратном случае протестующие грозятся заполнить Киев, чтобы парализовать движение автотранспорта в мегаполисе.
По данным экспертов, организатором митинга является аффилированный с АсМАП бизнесмен Евгений Червоненко — народный депутат IV созыва и экс-министр транспорта Украины (2005). Широкой общественности он известен благодаря многочисленным скандалам и дракам, а также своими антиукраинскими заявлениям на федеральных телеканалах РФ. На видео видно, как Червоненко шантажирует Кабмин и МИУ, чтобы сохранить для АсМАП позиции монополиста.
Позже появились сведения о том, что митингующие получили денежное вознаграждение за участие в данной акции протеста. По некоторым данным, каждый активист-дальнобойщик, участвовавший в блокировке столицы, заработал "гонорар" в размере 500 грн. Предполагается, что средства на оплату "активистам" выделил именно Червоненко.
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