Видеофакт: в центре Львова вместо рекламы показывали порно

Во Львове прохожих шокировало пикантное видео: на рекламном табло показали кадры из порнографического ролика. Заснял неожиданную "рекламу" прямо в центре города депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, возмутившийся инцидентом на своей странице в Facebook.

Так, интимные кадры появились на табло магазина "Вернисаж Lviv Mall" около 21:49 по улице Шевской. Позже в магазине прокомментировали ситуацию, заявив, что видео запустил скорее всего кто-то из прохожих с помощью специальной программы. Как рассказала администратор центра Ульяна Неделько изданию ZAXID.NET, ролик пустили с телефона прохожие, а не работники компании или же в результате технической ошибки. Информацию об инциденте передадут в полицию, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом королевском скандале: фонд принца Гарри "отправлял" смотреть китайское порно. Как известно, порнографию случайно открыли те, кто пытался перейти на страницу фонда Dolen Cymru, патроном которого является принц Гарри. Однако вместо благотворительности пользователи увидели секс-шоу и кино для взрослых с участием азиатов.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!