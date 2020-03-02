Видеофакт: в России чиновник-коррупционер пытался съесть вещдок и подавился

Сотрудники ФСБ уличили в получении взятки замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимира Журавлева, который пытался съесть вещдок. Соответствующее видео российские силовики опубликовали в YouTube.

Согласно видеозаписи, правоохранители ворвались в кабинет чиновника как раз в тот момент, когда он получал взятку. И пока в помещении продолжались следственные действия, подозреваемый взял со стола бумажку, где ранее якобы прописал суммы взяток, и положил ее в рот. Впрочем, съесть вещественное доказательство не удалось: бумажка застряла у него в горле. Сейчас по факту вымогательства должностным лицом ведется расследование, а подозреваемый находится под стражей.



Напомним, ранее мы писали о том, что суд по ходатайству Офиса генерального прокурора арестовал участников схемы по угону элитных автомобилей из стран Евросоюза с последующей их продажей. По данным СМИ, организатором схемы является сын бывшего главы Конституционного суда Украины Андрей Стрижак-младший.



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