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Гигантский азиатский шершень угрожает пчелам в Великобритании (ВИДЕО)

Огромный азиатский шершень распространился по всей Европе в течение последних двух десятилетий, следующей под его атаки попадает Великобритания

сегодня, 05:00
Автор:

Таисия Ерохина

Гигантский азиатский шершень угрожает пчелам в Великобритании (ВИДЕО)

Британские пчеловоды бьют тревогу, потому что пчелам в Великобритании угрожает гигантский азиатский шершень. Об этом пишет ВВС, публикуя соответствующее видео.

Сообщается, что это большой шершень, который питается пчелами и другими опылителями. Так называемый "азиатский шершень" распространился по всей Европе в течение последних двух десятилетий. Он достиг французского побережья в 2016 году, и у Нормандских островов уже есть проблема.

Опасение заключается в том, что следующим может быть материковая часть Великобритании - новый хищник может угрожать пчелиным семьям.

"Это фантастически успешный завоеватель, на самом деле. Колония пчел для азиатского шершня все равно что супермаркет", - рассказала в ролике пчеловод.

Как видно на видео, автор ролика потревожил гнездо шершня, в котором насекомых могло быть тысячи. Мужчина нарвался на ответную атаку и еле унес ноги от "азиатов".

Ранее портал "Комментарии" писал, что 500 видов животных вымирают в 100 раз быстрее из-за влияния человечества.

Как сообщалось, необычный смерч в штате Вашингтон из клубков перекати-поле атаковал водителей на дороге. Редкое явление попало на видео.


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Источник: https://www.bbc.com/news/av/science-environment-52896891/asian-hornet-uk-beekeepers-on-lookout-for-bee-eater
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