Гигантский азиатский шершень угрожает пчелам в Великобритании (ВИДЕО)

Британские пчеловоды бьют тревогу, потому что пчелам в Великобритании угрожает гигантский азиатский шершень. Об этом пишет ВВС, публикуя соответствующее видео.

Сообщается, что это большой шершень, который питается пчелами и другими опылителями. Так называемый "азиатский шершень" распространился по всей Европе в течение последних двух десятилетий. Он достиг французского побережья в 2016 году, и у Нормандских островов уже есть проблема.

Опасение заключается в том, что следующим может быть материковая часть Великобритании - новый хищник может угрожать пчелиным семьям.

"Это фантастически успешный завоеватель, на самом деле. Колония пчел для азиатского шершня все равно что супермаркет", - рассказала в ролике пчеловод.

Как видно на видео, автор ролика потревожил гнездо шершня, в котором насекомых могло быть тысячи. Мужчина нарвался на ответную атаку и еле унес ноги от "азиатов".

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