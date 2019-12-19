Россия и Асад бомбят северо-запад Сирии с воздуха

Вчера, 18 декабря, российские и сирийские воздушные силы начали крупнейшую с начала месяца воздушную атаку на северо-западный регион Сирии. Об этом передает издание "Европейская правда", ссылаясь на сирийские СМИ.

Под руководством российской воздушной эскадры из аэропорта "Хмеймим" в Латакии от понедельника до вечера среды военно-воздушные силы Асада и РФ осуществили более 140 авиаударов, ключевой целью этой атаки была южная сельская местность Идлиб.

Удары были зафиксированы по ключевому городу Маараф аль-Нуман, что является следующей главной целью армии Асада в Идлибе.

В течение последних трех дней Сирийская арабская армия наращивала свои силы по южной и юго-восточной осям Идлиб, сообщая о нескольких танках, прибывающих на помощь в будущем наступлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что острая военная ситуация в сирийском Идлибе обеспокоила президентов Турции и США еще летом. Тогда Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп обговорили эскалацию в северо-западном регионе Сирии и "было решено продолжить сотрудничество по предотвращению нового гуманитарного кризиса в Идлибе и по защите мирных жителей, которые продолжают подвергаться атакам со стороны режима" Башара Асада.