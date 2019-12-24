Франция впервые применила ударные беспилотники

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Французские военные впервые задействовали
ударные беспилотники для
нанесения удара по боевикам в центральной части африканской страны Мали. Об
этом в понедельник, 23 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на главу
минобороны Франции Флоранс Парли.
Франция присоединилась
к небольшому числу стран, которая применяет ударные беспилотники. В результате
удара в минувшую субботу были ликвидированы семь джихадистов.
Флоранс Парли сообщила,
что военные успешно протестировали в боевых условиях беспилотники MQ-9 Reaper,
и подчеркнула, что с их помощью военнослужащие Франции смогут действовать более
точно и гибко.
Министр заверила, что
армия Франции при использовании беспилотников будет соблюдать нормы участия в
вооруженном конфликте.
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