Франция впервые применила ударные беспилотники

Французские военные впервые задействовали ударные беспилотники для нанесения удара по боевикам в центральной части африканской страны Мали. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на главу минобороны Франции Флоранс Парли.

Франция присоединилась к небольшому числу стран, которая применяет ударные беспилотники. В результате удара в минувшую субботу были ликвидированы семь джихадистов.

Флоранс Парли сообщила, что военные успешно протестировали в боевых условиях беспилотники MQ-9 Reaper, и подчеркнула, что с их помощью военнослужащие Франции смогут действовать более точно и гибко.

Министр заверила, что армия Франции при использовании беспилотников будет соблюдать нормы участия в вооруженном конфликте.

Как сообщал портал "Комментарии", во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились об осуществлении визита французского президента в Украину.