Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 24.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Франция впервые применила ударные беспилотники

Франция протестировали ударные беспилотники, ударные беспилотники во Франции

сегодня, 05:45
Автор:

• Ольга Чародий

Французские военные впервые задействовали ударные беспилотники для нанесения удара по боевикам в центральной части африканской страны Мали. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на главу минобороны Франции Флоранс Парли.

Франция присоединилась к небольшому числу стран, которая применяет ударные беспилотники. В результате удара в минувшую субботу были ликвидированы семь джихадистов.

Флоранс Парли сообщила, что военные успешно протестировали в боевых условиях беспилотники MQ-9 Reaper, и подчеркнула, что с их помощью военнослужащие Франции смогут действовать более точно и гибко.

Министр заверила, что армия Франции при использовании беспилотников будет соблюдать нормы участия в вооруженном конфликте.

 Как сообщал портал "Комментарии", во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились об осуществлении визита французского президента в Украину.

Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...