Трамп ищет возможную замену Помпео

Американский президент Дональд Трамп рассматривает другую кандидатуру на должность госсекретаря на случай, если Майкл Помпео решит оставить свой пост ради участия в выборах в Сенат. Об этом сообщила газета The Washington Post.

В следующем году госсекретарь может баллотироваться в Сенат, пишет издание, несмотря на то, что Помпео отрицал свое участие в выборах.

Коме того, ближайшее окружение Помпео считает, что он его не принял точное решение, а регистрация кандидатов завершится только в июне следующего года.

Американский лидер завил, что в случае возникновения угрозы от того, что республиканцы могут потерять на выборах 2020 года место сенатора от Канзаса, Помпео может выдвинуть свою кандидатуру и "победить с огромным перевесом".

В качестве возможных преемников Помпео часто называют помощника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена, а также министра финансов Стивена Мнучина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские эксперты оценили вероятность того, демократы США смогут добиться импичмента Дональду Трампу.