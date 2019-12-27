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Трамп ищет возможную замену Помпео

Майкл Помпео может оставить свой пост ради участия в выборах в Сенат от штата Канзас

сегодня, 02:15
Автор:

• Ольга Чародий

Американский президент Дональд Трамп рассматривает  другую кандидатуру на должность госсекретаря на случай, если Майкл Помпео решит оставить свой пост ради участия в выборах в Сенат. Об этом сообщила газета The Washington Post.

 В следующем году госсекретарь может баллотироваться в Сенат, пишет издание, несмотря на то, что Помпео отрицал свое участие в выборах.

Коме того,  ближайшее окружение Помпео считает, что он его не принял точное  решение, а регистрация кандидатов завершится только в июне следующего года.

Американский лидер завил, что в случае возникновения  угрозы от  того, что республиканцы могут потерять на выборах 2020 года место сенатора от Канзаса, Помпео может выдвинуть свою кандидатуру и "победить с огромным перевесом".

В качестве возможных преемников Помпео часто называют помощника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена, а также министра финансов Стивена Мнучина.

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские эксперты оценили вероятность того, демократы США смогут добиться импичмента Дональду Трампу.

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Источник: The Washington Post
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