Трамп ищет возможную замену Помпео

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Американский президент Дональд Трамп рассматривает другую кандидатуру на должность госсекретаря
на случай, если Майкл Помпео решит оставить свой пост ради участия в выборах в
Сенат. Об этом сообщила газета The Washington Post.
В следующем году госсекретарь
может баллотироваться в Сенат, пишет издание, несмотря на то, что Помпео
отрицал свое участие в выборах.
Коме того, ближайшее окружение
Помпео считает, что он его не принял точное
решение, а регистрация кандидатов завершится только в июне следующего
года.
Американский лидер завил, что в случае возникновения угрозы от
того, что республиканцы могут потерять на выборах 2020 года место
сенатора от Канзаса, Помпео может выдвинуть свою кандидатуру и "победить с
огромным перевесом".
В качестве возможных преемников Помпео часто называют помощника
Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена, а также министра
финансов Стивена Мнучина.
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