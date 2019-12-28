Советницу бывшего президента Киргизии отправили под домашний арест

Советницу бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаеву по обвинению в организации протестов и беспорядков отправили под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд сегодня избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Кроме того, экс-депутата и еще одного сторонника Атамбаева Мээрбека Мискенбаева по тем же обвинениям арестовали до 9 февраля 2020 года.

Спецслужбы Киргизии в августе провели операцию по задержанию бывшего президента, сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.

Как сообщал портал "Комментарии", представители Киргизстана и Таджикистана в среду, 18 сентября, согласовали отвод вооруженных сил на границе. Стороны также решили, что киргизские пограничники уберут наблюдательную вышку, а таджикская сторона не будет строить свою.