Советницу бывшего президента Киргизии отправили под домашний арест

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Советницу бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Кундуз Жолдубаеву по обвинению в организации протестов и беспорядков отправили
под домашний арест. Об этом сообщает РИА
Новости.
"Суд сегодня избрал ей меру пресечения в виде домашнего
ареста", - говорится в сообщении.
Кроме того, экс-депутата и еще одного сторонника Атамбаева
Мээрбека Мискенбаева по тем же обвинениям арестовали до 9 февраля 2020 года.
Спецслужбы Киргизии в августе провели операцию по задержанию
бывшего президента, сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день
задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали
шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков
возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам.
В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один
спецназовец погиб.
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