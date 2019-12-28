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В Сомали взорвалось авто: погибло около 100 человек

Взрыв заминированного автомобиля произошел на загруженном пункте пропуска в столице Сомали

сегодня, 10:55
Автор:

• Ольга Чародий

В Сомали взорвался заминированный автомобиль в Могадишо, погибло около 100 человек. Об этом сообщает член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед в Twitter.

Во время  теракта  погибли  от взрыва 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четыре иностранца, сообщил Абдиризак Мухаммед.

По данным Associated Press, взрыв заминированного автомобиля произошел на загруженном пункте пропуска в столице Сомали. По данным полиции, целью атаки стала налоговая служба. Момент взрыва пришелся на час пик.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

 Как сообщали "Комментарии", в результате террористического акта, произошедшего в столице Сомали, городе Могадишо, погибли по меньшей мере 10 человек. По его информации, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на контрольно-пропускном пункте у въезда в международный аэропорт Могадишо возле автомагистрали. Звуки взрыва были слышны по всему городу.

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Источник: https://twitter.com/HarunMaruf/status/1210838861338857472?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1210838861338857472&ref_url=https%3A%2F%2Fkorrespondent.net%2Fworld%2F4176960-v-somaly-vzorvalos-avto-pohybly-bolee-90-chelovek
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