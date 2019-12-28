В Сомали взорвалось авто: погибло около 100 человек

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В Сомали взорвался заминированный автомобиль в Могадишо,
погибло около 100 человек. Об этом сообщает член парламента Сомали Абдиризак
Мухаммед в Twitter.
Во время теракта погибли
от взрыва 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четыре
иностранца, сообщил Абдиризак Мухаммед.
По данным Associated Press, взрыв заминированного автомобиля
произошел на загруженном пункте пропуска в столице Сомали. По данным полиции,
целью атаки стала налоговая служба. Момент взрыва пришелся на час пик.
Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя
ответственность за взрыв.
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