В Сомали взорвалось авто: погибло около 100 человек

В Сомали взорвался заминированный автомобиль в Могадишо, погибло около 100 человек. Об этом сообщает член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед в Twitter.

Во время теракта погибли от взрыва 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четыре иностранца, сообщил Абдиризак Мухаммед.

По данным Associated Press, взрыв заминированного автомобиля произошел на загруженном пункте пропуска в столице Сомали. По данным полиции, целью атаки стала налоговая служба. Момент взрыва пришелся на час пик.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщали "Комментарии", в результате террористического акта, произошедшего в столице Сомали, городе Могадишо, погибли по меньшей мере 10 человек. По его информации, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на контрольно-пропускном пункте у въезда в международный аэропорт Могадишо возле автомагистрали. Звуки взрыва были слышны по всему городу.