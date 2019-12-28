Второе за сутки смертельное ДТП в Египте: 23 погибших

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Крупное ДТП на севере Египта унесло жизни 23 человек. Трагедия произошла на на трассе между египетскими городами Порт-Саид и Думьят на севере Египта. Об этом сообщает местное информагентство МЕНА.
Автобус, в котором находились рабочие одного из предприятий, столкнулся с грузовиком. Причину аварии на месте установить не смогли.
Это уже второе крупное ДТП на территории Египта за один день. Ранее туристический автобус, в котором находились граждане Индии, Малайзии и Китая, столкнулся с грузовиком на трассе в районе Айн-эс-Сохна на Красном море в Египте. Из-за лопнувшей покрышки погибли 6 человек, травмы получили 20 иностранных граждан.
Как сообщал портал "Комментарии", в Египте произошло ЧП: средь бела дня во время мессы рухнула часть храма, в результате чего погибло три человека и еще четырех увезли в больницу.
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