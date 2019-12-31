В Ираке демонстранты атаковали посольство США, персонал дипмиссии эвакуирован

В Багдаде возле здания американского посольства проходят демонстрации против американских авиаударов по шиитскому ополчению. Об этом сообщает DW.

Некоторым демонстрантам удалось ворваться на территорию дипломатической миссии. Пикетчики выкрикивали фразы: "Смерть Америке", "Нет Америке", бросали камни и сжигали американские флаги.

Кроме того, демонстранты пытались разбить камеры наблюдения и ворваться в здание посольства, но иракские силовики пытались оттеснить их от посольства. Иракская полиция сначала через мегафоны призывала демонстрантов разойтись, но затем начала использовать гранаты со слезоточивым газом для разгона участников акции. Охранники посольства использовали шумовые гранаты. Reuters со ссылкой на источники в иракском МИД отмечает, что посол США и штат посольства в Багдаде эвакуированы.

Ранее "Комментарии" сообщали, что премьер-министр Ирака ушел в отставку из-за протестов. Позже стало известно, что президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке, заявив, что в сложившихся условиях не может ответственно выполнять свои политические обязанности. Помимо того, Салех отказался назначать кандидатуру поддерживаемого Ираном парламентского блока на пост премьер-министра и заявил, что такой выбор будет отвергнут протестующими.

