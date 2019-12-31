Суд арестовал активы богатейшей женщины Африки

Банковский счета и активы Изабель душ Сантуш, дочери экс-президента страны Жозе Эдуарду душ Сантуша и обладательницы состояния более двух миллиардов доллара арестованы судом Анголы. Об этом сообщает BBC.

Против дочери бывшего президента проводится расследование. . Администрация действующего президента Жуана Лоренсу пытается добиться возвращения денег, которыми, по мнению властей, она незаконно завладела.

Сама женщина отрицает обвинения. В одной из своих социальных сетей она заявила, что ее дорога будет долгой и правда восторжествует.

По данным журнала Forbes, женщина занимает восьмое место в рейтинге миллиардеров Африки, а среди женщин она занимает первое место.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Forbes назвал имена актрис, которые больше всех заработали за 2019 год. Также издание опубликовало рейтинг музыкантов последнего десятилетия, которые могут похвастаться высокими доходами. Лидером списка стал 54-летний американский рэпер, актер и продюсер Dr. Dre, который выпустил свой последний альбом три года назад и уже давно не гастролировал. Но при этом его доходы составляют 950 млн долларов. Такой финансовый успех музыканта связан с его бизнесом, ведь он владеет 20% акций Beats (производитель наушников и динамиков – ред.), которая является частью компании Apple.