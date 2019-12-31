Суд арестовал активы богатейшей женщины Африки

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Банковский счета и активы Изабель душ Сантуш, дочери экс-президента страны Жозе Эдуарду душ Сантуша и обладательницы состояния более двух миллиардов доллара арестованы судом Анголы. Об этом сообщает BBC.
Против дочери бывшего президента проводится расследование. . Администрация действующего президента Жуана Лоренсу пытается добиться возвращения денег, которыми, по мнению властей, она незаконно завладела.
Сама женщина отрицает обвинения. В одной из своих социальных сетей она заявила, что ее дорога будет долгой и правда восторжествует.
По данным журнала Forbes, женщина занимает восьмое место в рейтинге миллиардеров Африки, а среди женщин она занимает первое место.
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