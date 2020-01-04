Теракт в Буркина-Фасо: 14 погибших студентов

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Неизвестные устроили взрыв автобуса на северо-западе Буркина-Фасо. Боевики установили мощное взрывное устройство на междугородней трассе в провинции Суру.
"По предварительным данным, погибли 14 человек, еще четверо получили тяжелые ранения", - сообщают в местных правоохранительных органах.
Как отмечается, большинство погибших — студенты, которые возвращались к месту учебы после новогодних праздников.
Накануне взрыва боевики напали на полицейский отряд. В результате отражения атаки были уничтожены 12 экстремистов. Радикальные группировки джихадистов устраивают атаки в государстве с 2015 года. Власти сообщают, что от рук боевиков за это время погибли 750 человек. С лета 2019 года в некоторых областях Буркина-Фасо действует чрезвычайное положение.
Как сообщал портал "Комментарии", В разных районах в Багдаде прогремели взрывы, из-за чего несколько человек погибли, много раненых.
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