Теракт в Буркина-Фасо: 14 погибших студентов

Неизвестные устроили взрыв автобуса на северо-западе Буркина-Фасо. Боевики установили мощное взрывное устройство на междугородней трассе в провинции Суру.

"По предварительным данным, погибли 14 человек, еще четверо получили тяжелые ранения", - сообщают в местных правоохранительных органах.

Как отмечается, большинство погибших — студенты, которые возвращались к месту учебы после новогодних праздников.

Накануне взрыва боевики напали на полицейский отряд. В результате отражения атаки были уничтожены 12 экстремистов. Радикальные группировки джихадистов устраивают атаки в государстве с 2015 года. Власти сообщают, что от рук боевиков за это время погибли 750 человек. С лета 2019 года в некоторых областях Буркина-Фасо действует чрезвычайное положение.

Как сообщал портал "Комментарии", В разных районах в Багдаде прогремели взрывы, из-за чего несколько человек погибли, много раненых.