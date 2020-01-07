В Нигерии на мосту взорвалась самодельная бомба: десятки погибших

В северо-восточном штате Борно, Нигерия, на мосту произошел взрыв самодельной взрывчатки, из-за чего погибло 30 человек. Об этом информирует агентство Reuters.

В городе Гамбору, неподалеку от Камеруна, на мосту взорвалась самодельная бомба примерно в 17:00 по местному времени вчера, 6 января. В момент взрыва на мосту были десятки людей. По словам очевидцев, госпитализировать пришлось более 35 человек с ранениями. Местные говорят, что взрыв был очень громким. По данным источников агентства, погибло как минимум 30 человек. Сообщается, что в этом городе действует региональное отделение "Исламского государства", известное как ISWAP. Но пока что ни одна террористическая организация не взяла ответственность за произошедший взрыв. Полиция выясняет подробности чрезвычайного происшествия и обещает подробно прокомментировать ситуацию позже.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Нигерии произошла масштабная авария. Автобус столкнулся с легковым авто. Погибло более 20 человек, а выжить – удалось только одному.