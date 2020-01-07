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В Нигерии на мосту взорвалась самодельная бомба: десятки погибших

В следствии взрыва на мосту в Нигерии погибло 30 человек

сегодня, 17:30
Автор:

• Таисия Ерохина

В северо-восточном штате Борно, Нигерия, на мосту произошел взрыв самодельной взрывчатки, из-за чего погибло 30 человек. Об этом информирует агентство Reuters.

В городе Гамбору, неподалеку от Камеруна, на мосту взорвалась самодельная бомба примерно в 17:00 по местному времени вчера, 6 января. В момент взрыва на мосту были десятки людей. По словам очевидцев, госпитализировать пришлось более 35 человек с ранениями. Местные говорят, что взрыв был очень громким. По данным источников агентства, погибло как минимум 30 человек.  Сообщается, что в этом городе действует региональное отделение "Исламского государства", известное как ISWAP. Но пока что ни одна террористическая организация не взяла ответственность за произошедший взрыв. Полиция выясняет подробности чрезвычайного происшествия и обещает подробно прокомментировать ситуацию позже.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Нигерии произошла масштабная авария. Автобус столкнулся с легковым авто. Погибло более 20 человек, а выжить – удалось только одному.

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Источник: https://www.reuters.com/article/us-nigeria-security/thirty-killed-in-northeast-nigeria-bomb-blast-on-crowded-bridge-idUSKBN1Z526J
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