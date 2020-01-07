В Нигерии на мосту взорвалась самодельная бомба: десятки погибших

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
В северо-восточном штате Борно, Нигерия, на мосту произошел
взрыв самодельной взрывчатки, из-за чего погибло 30 человек. Об этом информирует агентство Reuters.
В городе Гамбору, неподалеку от Камеруна, на мосту взорвалась
самодельная бомба примерно в 17:00 по местному времени вчера, 6 января. В
момент взрыва на мосту были десятки людей. По словам очевидцев,
госпитализировать пришлось более 35 человек с ранениями. Местные говорят, что
взрыв был очень громким. По данным источников агентства, погибло как минимум 30
человек. Сообщается, что в этом городе действует
региональное отделение "Исламского государства", известное как ISWAP. Но пока что
ни одна террористическая организация не взяла ответственность за произошедший
взрыв. Полиция выясняет подробности чрезвычайного происшествия и обещает
подробно прокомментировать ситуацию позже.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Нигерии
произошла масштабная авария. Автобус столкнулся с легковым авто. Погибло более
20 человек, а выжить – удалось только одному.
Новости партнеров
Новости