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В Нигере исламисты атаковали военную базу: более 110 погибших

Большая часть погибших - террористы

сегодня, 14:36
Автор:

• Мария Чиренко

В Нигере в районе приграничного города  Шинагодрар группа исламистов напала на военную базу, в результате чего погибли свыше 110 человек, сообщает "Немецкая волна".

Жертвами вооруженного нападения боевиков, которые подъехали к военной базе на мотоциклах, стал 31 военнослужащий. 

Силовики открыли по нападающим ответный огонь. В результате более 80 боевиков и большая часть их мотоциклов была уничтожена.

О других деталях нападения на военную базу возле Шинагодрара пока не сообщается.

Стоит отметить, ранее исламисты нападали на военных в Нигере в мае и октябре 2019 года. Весной боевики атаковали военную колонну. Жертвами теракта стали 28 военнослужащих. Тогда ответственность за преступление взяла на себя группировка "Исламское государство". Во время атаки в октябре погибли по меньшей мере 12 военных. Предположительно, теракт организовала исламистская группировка "Боко Харам", которая активно действует в странах Западной Африки (Нигерия, Нигер, Камерун и др.) и считается "провинцией Исламского государства". 


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Источник: https://www.dw.com/uk/%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%83-%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%
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