В Нигере исламисты атаковали военную базу: более 110 погибших

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В Нигере в районе приграничного города Шинагодрар группа исламистов напала на военную базу, в результате чего погибли свыше 110 человек, сообщает "Немецкая волна".
Жертвами вооруженного нападения боевиков, которые подъехали к военной базе на мотоциклах, стал 31 военнослужащий.
Силовики открыли по нападающим ответный огонь. В результате более 80 боевиков и большая часть их мотоциклов была уничтожена.
О других деталях нападения на военную базу возле Шинагодрара пока не сообщается.
Стоит отметить, ранее исламисты нападали на военных в Нигере в мае и октябре 2019 года. Весной боевики атаковали военную колонну. Жертвами теракта стали 28 военнослужащих. Тогда ответственность за преступление взяла на себя группировка "Исламское государство". Во время атаки в октябре погибли по меньшей мере 12 военных. Предположительно, теракт организовала исламистская группировка "Боко Харам", которая активно действует в странах Западной Африки (Нигерия, Нигер, Камерун и др.) и считается "провинцией Исламского государства".
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