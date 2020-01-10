В Нигере исламисты атаковали военную базу: более 110 погибших

В Нигере в районе приграничного города Шинагодрар группа исламистов напала на военную базу, в результате чего погибли свыше 110 человек, сообщает "Немецкая волна".



Жертвами вооруженного нападения боевиков, которые подъехали к военной базе на мотоциклах, стал 31 военнослужащий.



Силовики открыли по нападающим ответный огонь. В результате более 80 боевиков и большая часть их мотоциклов была уничтожена.



О других деталях нападения на военную базу возле Шинагодрара пока не сообщается.



Стоит отметить, ранее исламисты нападали на военных в Нигере в мае и октябре 2019 года. Весной боевики атаковали военную колонну. Жертвами теракта стали 28 военнослужащих. Тогда ответственность за преступление взяла на себя группировка "Исламское государство". Во время атаки в октябре погибли по меньшей мере 12 военных. Предположительно, теракт организовала исламистская группировка "Боко Харам", которая активно действует в странах Западной Африки (Нигерия, Нигер, Камерун и др.) и считается "провинцией Исламского государства".





