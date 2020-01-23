США планируют ограничить въезд в страну для беременных женщин, - СМИ

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.05
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
Американский президент Дональда Трампа планирует расширить
ограничения на въезд для беременных женщин, чтобы предотвратить так называемый
родильный туризм — когда женщина рожает на территории США, чтобы ее ребенок
получил американское гражданство.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на два анонимных
источника в американской власти.
Среди планируемых мер по ограничению въезда в США беременных
женщин — обязательство убедить работника консульства, что она имеет другое,
кроме рождения, основание для поездки.
Мероприятия "призваны уменьшить риски национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, связанные с родильным туризмом,
в частности уголовные действия, связанные с индустрией родильного туризма",
сообщили AP в Государственном департаменте США.
Ранее "Комментарии" писали, что с октября по новой статистике таких случаев было зарегистрировано около четырех тысяч, а за последнюю неделю их количество выросло примерно на 400. Статистика позволяет говорить о крупнейшей эпидемии вируса в истории Бразилии.
Вирус Зика неизлечим, единственный способ противостоять ему это бороться с разносящими его комарами. В министерстве здравоохранения страны сообщили, что в Бразилии зарегистрировано уже пять случаев гибели от вируса новорожденных младенцев. Еще в 44 случаях детской смерти эксперты лишь допускают, что причиной мог быть вирус Зика. Медики бьют тревогу и в соседней Колумбии, где количество случаев заболевания вирусом превышает 13 тысяч, и в Боливии, где вирус недавно был впервые обнаружен у беременной женщины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости