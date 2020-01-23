США планируют ограничить въезд в страну для беременных женщин, - СМИ

Американский президент Дональда Трампа планирует расширить ограничения на въезд для беременных женщин, чтобы предотвратить так называемый родильный туризм — когда женщина рожает на территории США, чтобы ее ребенок получил американское гражданство.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на два анонимных источника в американской власти.

Среди планируемых мер по ограничению въезда в США беременных женщин — обязательство убедить работника консульства, что она имеет другое, кроме рождения, основание для поездки.

Мероприятия "призваны уменьшить риски национальной безопасности и правоохранительной деятельности, связанные с родильным туризмом, в частности уголовные действия, связанные с индустрией родильного туризма", сообщили AP в Государственном департаменте США.

Ранее "Комментарии" писали, что с октября по новой статистике таких случаев было зарегистрировано около четырех тысяч, а за последнюю неделю их количество выросло примерно на 400. Статистика позволяет говорить о крупнейшей эпидемии вируса в истории Бразилии.

Вирус Зика неизлечим, единственный способ противостоять ему это бороться с разносящими его комарами. В министерстве здравоохранения страны сообщили, что в Бразилии зарегистрировано уже пять случаев гибели от вируса новорожденных младенцев. Еще в 44 случаях детской смерти эксперты лишь допускают, что причиной мог быть вирус Зика. Медики бьют тревогу и в соседней Колумбии, где количество случаев заболевания вирусом превышает 13 тысяч, и в Боливии, где вирус недавно был впервые обнаружен у беременной женщины.

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