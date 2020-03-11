В Кении убили двух белых жирафов. В мире остался всего один такой

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На северо-востоке Кении
нашли останки детеныша и самки белого жирафа. Это была последняя из живых самок
белого жирафа в мире. Теперь остался только один представитель этого вида животных
— самец. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника Ишакбини Хирола в Кении.
По словам
представителей службы охраны дикой природы, обстоятельства гибели белых жирафов
еще предстоит выяснить. Однако в заповеднике уже сейчас уверены, что это дело
рук браконьеров.
Глава заповедника
Ишакбини Хирола Мохаммед Ахмедноор заявил, что это убийство серьезно ударило по
огромным усилиям сообщества по сохранению редких и уникальных видов. Также
Ахмедноор отметил, что это очередной призыв усилить поддержку по сохранению
вымирающих видов.
В заповеднике также
рассказали, что убитые белые жирафы — это не альбиносы, ведь их окрас связан с
мутацией, из-за которой клетки кожи теряют пигментацию.
Как сообщал портал "Комментарии",
с 2020 года все животные исчезнут из цирков и будут переданы в специальные
реабилитационные центры.
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