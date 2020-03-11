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Главная Новости Мир Африка В Кении убили двух белых жирафов. В мире остался всего один такой
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В Кении убили двух белых жирафов. В мире остался всего один такой

Мертва последняя самка белого жирафа.

сегодня, 21:32
Автор:

• Антон Варанов

В Кении убили двух белых жирафов. В мире остался всего один такой

На северо-востоке Кении нашли останки детеныша и самки белого жирафа. Это была последняя из живых самок белого жирафа в мире. Теперь остался только один представитель этого вида животных — самец. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника Ишакбини Хирола в Кении.

По словам представителей службы охраны дикой природы, обстоятельства гибели белых жирафов еще предстоит выяснить. Однако в заповеднике уже сейчас уверены, что это дело рук браконьеров.

Глава заповедника Ишакбини Хирола Мохаммед Ахмедноор заявил, что это убийство серьезно ударило по огромным усилиям сообщества по сохранению редких и уникальных видов. Также Ахмедноор отметил, что это очередной призыв усилить поддержку по сохранению вымирающих видов.

В заповеднике также рассказали, что убитые белые жирафы — это не альбиносы, ведь их окрас связан с мутацией, из-за которой клетки кожи теряют пигментацию.

Как сообщал портал "Комментарии", с 2020 года все животные исчезнут из цирков и будут переданы в специальные реабилитационные центры.


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Источник: https://twitter.com/NRT_Kenya/status/1237362770439536641
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