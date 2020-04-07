Для выпускников технических вузов из Украины найдется работа в Южной Африке – посол ЮАР в Украине

Ежегодно в Украине выпускается много студентов технических специальностей, которым, возможно, трудно найти работу в Украине, но которых с распростертыми руками ждут такие страны, как ЮАР. Об этом рассказал в интервью "Комментариям" Чрезвычайный и Полномочный Посол Южно-Африканской Республики в Украине Андре Иоганнес Хруневалд.

По его словам, автоматического признания украинских дипломов в ЮАР нет, поэтому необходимо приехать в Африку и пройти процесс подтверждения диплома.

"Процесс непростой, особенно в таких узкоспециализированных профессиях, как врачи и адвокаты. Но это не останавливает наших соотечественников от обучения в Украине. Кроме того, мы всегда поддерживали и были заинтересованы, чтобы как можно больше людей получило образование за границей, обрело дополнительные навыки и смогло применить их в своей работе на родине", - сказал Хруневалд.

В этом году в Украине обучается 28 студентов из ЮАР, и в большинстве своем это представители медицинских специальностей. По словам дипломата, в Южной Африке очень тяжело попасть в мединститут, поэтому люди предпочитают получать образование за границей.

"У нас была встреча с представителями Минобразования в Украине, на которой мы обсуждали вопросы обучения студентов, участие в программах по обмену студентами, в исследовательских программах. Особенно в ядерной энергетике, космической отрасли, поскольку у нас есть собственный полигон и своя космическая программа. Но нам не хватает специалистов с физико-математическим складом ума", - отметил посол.

Как рассказал Хруневалд, как минимум 1000 украинцев проживают в районе Кейптауна.

"Не все регистрируются, поэтому тяжело озвучить точную цифру. Но абсолютно все украинцы очень активны в местах своего проживания. Практически все имеют очень хорошую работу, их деятельность постоянно на виду, они публичны и делают весомый вклад в развитие общества, - рассказал дипломат. - Совсем недавно одна молодая украинка устроила соревнование по правописанию. Сама она работает в университете в небольшом городке на севере страны. Девушка пошла в школу, она знает африканский язык. Это событие освещали во всех новостях. И такие культурные мероприятия, доступ к книгам, знакомство с искусством – все это заслуги украинцев".

По его словам, большинство людей обладают уникальными знаниями в силу образования и опыта, поэтому не возникает вопросов, что украинцы отнимают рабочие места у местных.

Напомним, Чрезвычайный и Полномочный Посол Южно-Африканской Республики в Украине Андре Иоганнес Хруневалд в эксклюзивном интервью рассказал "Комментариям" об особенностях ведения бизнеса и добычи алмазов в ЮАР, о довольно легкомысленном отношении жителей его страны к официальным языкам и рынку земли, а также поведал, чем Украина и Южная Африка могут быть интересны друг другу.

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