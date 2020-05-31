Власти Флориды одобрили планы возобновления работы Walt Disney World

Власти Флориды утвердили планы поэтапного возобновления работы Walt Disney World в Орландо, начиная с 11 июля. Об этом пишет Reuters.



Успешное возобновление работы парков Walt Disney World является сигнальным событием для Disney и всего остального мира, поскольку правительства и компании разрабатывают стратегию выхода из изоляции, в то время как новый коронавирус все еще остается очень опасным.

Когда парки Disney вновь откроются, гостям и сотрудникам придется носить маски и проходить температурный контроль. В парках будут приостановлены парады, фейерверки и другие мероприятия, которые провоцируют толпы людей.

Disney будет поощрять бесконтактные платежные системы и расширять существующие системы мобильных заказов в ресторанах, говорится в сообщении компании. Также планируется ограничить количество посетителей, которым придется заранее бронировать билеты на посещение парка

Начиная с января, медиа- и развлекательный гигант Walt Disney World закрыл тематические парки по всему миру, чтобы препятствовать распространению нового коронавируса. Компания подсчитала, что потеряла 1 млрд долл. в подразделении тематических парков период с января по март.

Ранее "Комментарии" писали, что руководитель Disney Кевин Майер уходит в отставку, чтобы стать боссом социальной платформы TikTok. Он был назначен генеральным директором TikTok и главным операционным директором ByteDance, китайской материнской компании платформы.

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