Власти Флориды одобрили планы возобновления работы Walt Disney World

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Власти Флориды утвердили планы поэтапного возобновления работы Walt Disney World в Орландо, начиная с 11
июля. Об этом пишет Reuters.
Успешное возобновление работы парков Walt Disney World является сигнальным
событием для Disney и всего остального мира, поскольку правительства и компании разрабатывают
стратегию выхода из изоляции, в то время как новый коронавирус все еще остается
очень опасным.
Когда парки Disney вновь откроются,
гостям и сотрудникам придется носить маски и проходить температурный контроль.
В парках будут приостановлены парады, фейерверки и другие мероприятия, которые провоцируют
толпы людей.
Disney будет поощрять бесконтактные платежные системы и расширять существующие
системы мобильных заказов в ресторанах, говорится в сообщении компании. Также
планируется ограничить количество посетителей, которым придется заранее
бронировать билеты на посещение парка
Начиная с января, медиа- и развлекательный гигант Walt Disney World закрыл тематические парки
по всему миру, чтобы препятствовать распространению нового коронавируса. Компания
подсчитала, что потеряла 1 млрд долл. в подразделении тематических парков период
с января по март.
Ранее "Комментарии" писали, что руководитель
Disney Кевин Майер уходит в отставку, чтобы стать боссом социальной
платформы TikTok. Он был назначен генеральным директором TikTok и главным
операционным директором ByteDance, китайской материнской компании платформы.
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