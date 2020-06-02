Беспорядки в Вашингтоне: Трамп задействует тысячи военных

Президент США Дональд Трамп распорядился задействовать армию для регулирования ситуации с беспорядками. Войска придут на помощь полицейским чтобы прекратить протесты в Вашингтоне. Трамп в достаточно резкой форме пообещал остановить волну протестов и намекнул на использование оружия.

"Тысячи хорошо вооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будут направлены, чтобы остановить беспорядки, грабежи, вандализм, нападения и бессмысленное уничтожение имущества в столице - Вашингтоне", - указал Дональд Трамп.

Президент также отметил, что гражданам стоит строго соблюдать комендантский час, который в столице начинается с 19:00.

В то же время, несмотря на позицию администрации по убийству безоружного афромериканца в стремлении справедливого расследования, Трамп пообещал бороться за безопасность американцев.

"Мы не можем допустить, чтобы праведные крики мирных демонстрантов были заглушены разъяренной толпой. Самые большие жертвы беспорядков - это миролюбивые граждане в наших самых бедных общинах. И как их президент я буду бороться за их безопасность. Я буду сражаться, чтобы защитить вас", - сказал Трамп.

Как сообщал портал "Комментарии", в Великобритании поддержали протесты против расизма в США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!