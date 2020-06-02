kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.06.2020

BTC/USD

10105.91

ETH/USD

247.21

LTC/USD

48.58

НБУ 02.06.2020

USD/UAH

26.96

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.39
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Африка Беспорядки в Вашингтоне: Трамп задействует тысячи военных
commentss НОВОСТИ Все новости

Беспорядки в Вашингтоне: Трамп задействует тысячи военных

Трамп пригрозил задействовать войска в случае продолжения беспорядков

сегодня, 09:33
Автор:

Сергей Медведев

Беспорядки в Вашингтоне: Трамп задействует тысячи военных

Президент США Дональд Трамп распорядился задействовать армию для регулирования ситуации с беспорядками. Войска придут на помощь полицейским чтобы прекратить протесты в Вашингтоне. Трамп в достаточно резкой форме пообещал остановить волну протестов и намекнул на использование оружия.

 "Тысячи хорошо вооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будут направлены, чтобы остановить беспорядки, грабежи, вандализм, нападения и бессмысленное уничтожение имущества в столице - Вашингтоне", - указал Дональд Трамп.

Президент также отметил, что гражданам стоит строго соблюдать комендантский час, который в столице начинается с 19:00.

 В то же время, несмотря на позицию администрации по убийству безоружного афромериканца в стремлении справедливого расследования, Трамп пообещал бороться за безопасность американцев.

 "Мы не можем допустить, чтобы праведные крики мирных демонстрантов были заглушены разъяренной толпой. Самые большие жертвы беспорядков - это миролюбивые граждане в наших самых бедных общинах. И как их президент я буду бороться за их безопасность. Я буду сражаться, чтобы защитить вас", - сказал Трамп.

Как сообщал портал "Комментарии", в Великобритании поддержали протесты против расизма в США.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/666244.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!