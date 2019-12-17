В Китае на угольной шахте погибли горняки

В результате выброса газа на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу более десяти горняков погибли и еще двое остаются заблокированными под землей. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Отмечается, что ЧП произошло в ночь на вторник в уезде Аньлу.

По предварительным данным, в момент происшествия в шахте находились более двадцати человек, семерым удалось выбраться.

По состоянию на 9.00 (3.00 по киевскому времени), 14 человек погибли, еще двое остаются заблокированными под землей.

На место происшествия прибыли представители местного правительства и экстренные службы. Ведется расследование причин аварии.

Как сообщало издание "Комментарии", себестоимость тонны угля на некоторых государственных шахтах сегодня составляет более 18 тыс. грн. "Себестоимость продукции по некоторым шахтах составляет более 18 тыс. грн за тонну. И когда сегодня граждане говорят о "Роттердаме +", который определяется в сумме 2,5 тыс. грн, то государство закупает у шахт уголь по цене 18 (тыс. грн - ред.)", - сказал Игорь Насалик.