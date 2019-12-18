В Японии произошло землетрясение

В Японии, недалеко от Окинавы, произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба метеорологической службы.

Очаг землетрясения магнитудой 5,0 залегал на глубине более тридцати километров. А эпицентр находился в районе архипелага Амами близ Окинавы.

По информации пресс-службы, максимальная сила подземных толчков составила четыре балла по 7-балльной японской шкале

На данный момент угрозы цунами нет. Сведений о жертвах землетрясения неизвестно, разрушений нет.

Как сообщал сайт "Комментарии", в ночь на 26 ноября недалеко от столицы Албании Тираны произошло землетрясение. Очаг залегал на глубине 10 м, магнитуда составила 6,4 балла по шкале Рихтера. Также известно о более чем 600 раненых, многие из которых все еще находятся под завалами. По данным местных СМИ, наибольший ущерб землетрясение нанесло городам Дуррес и Туман.