В Японии произошло землетрясение

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В Японии, недалеко от Окинавы, произошло землетрясение. Об этом сообщает
пресс-служба метеорологической службы.
Очаг землетрясения магнитудой 5,0 залегал на глубине более
тридцати километров. А эпицентр находился в районе архипелага Амами близ
Окинавы.
По информации
пресс-службы, максимальная сила
подземных толчков составила четыре балла по 7-балльной японской шкале
На данный момент угрозы цунами нет. Сведений о жертвах землетрясения
неизвестно, разрушений нет.
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