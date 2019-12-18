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В Японии произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в районе архипелага Амами близ Окинавы

сегодня, 02:30
Автор:

• Ольга Чародий

В Японии, недалеко  от  Окинавы,  произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба метеорологической  службы.

Очаг землетрясения магнитудой 5,0 залегал на глубине более тридцати километров. А эпицентр находился в районе архипелага Амами близ Окинавы.

По  информации пресс-службы,  максимальная сила подземных толчков составила четыре балла по 7-балльной японской шкале

На данный момент угрозы цунами нет. Сведений о жертвах землетрясения  неизвестно, разрушений нет.

 Как сообщал сайт "Комментарии",  в ночь на 26 ноября недалеко от столицы Албании Тираны произошло землетрясение. Очаг залегал на глубине 10 м, магнитуда составила 6,4 балла по шкале Рихтера. Также известно о более чем 600 раненых, многие из которых все еще находятся под завалами.  По данным местных СМИ, наибольший ущерб землетрясение нанесло городам Дуррес и Туман.

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