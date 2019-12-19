У Boeing снова проблемы с самолетом

В последнее время с самолетами компании Boeing происходят инциденты. Самолету Boeing 767 японской авиакомпании ANA пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщило агентство Киодо.

Самолет только набрал высоту и ему пришлось вернуться обратно в аэропорт. По данным агентства, было обнаружено возгорание в правом двигателе. Самолет запросил аварийной посадки в Фукуоке.

На борту находилось около трехсот человек, никто из них не пострадал. На данный момент выясняются все подробности инцидента.

Напомним, лайнер 737 MAX потерпел крушение 10 марта этого года в Эфиопии. В результате трагедии погибло 157 человек. После случившегося во всем мире эксплуатацию этой модели Boeing запретили. Именно с этой моделью самолетов произошли катастрофы в Эфиопии и Индонезии. Как сказано в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте, Boeing 737 MAX перестанут производить уже в январе.