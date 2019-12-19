У Boeing снова проблемы с самолетом

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
В последнее время с
самолетами компании Boeing происходят инциденты. Самолету Boeing 767 японской
авиакомпании ANA пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту вылета. Об
этом сообщило агентство Киодо.
Самолет только набрал высоту и ему пришлось вернуться обратно в аэропорт. По данным агентства, было
обнаружено возгорание в правом двигателе. Самолет запросил аварийной посадки в
Фукуоке.
На борту находилось около
трехсот человек, никто из них не пострадал. На данный момент выясняются
все подробности инцидента.
Новости партнеров
Новости