Узбекистан стал государством года по версии журнала The Economist

По мнению редакции авторитетного журнала The Economist, государство в Центральной Азии - Узбекистан - заняло первую позицию в рейтинге "Страна года", благодаря системному и убедительному переходу деспотичного режима диктатуры в русло демократического правления. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Положительные изменения начались еще в 2018 году, когда президент Шавкат Мирзиеёв инициировал реформы, "которые ускорились за последний год".

"Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью", - говорится в материале The Economist.

Авторы отмечают, что режим президента Ислама Каримова заставлял мужчин, женщин и детей работать на плантациях, из-за чего страна была наполнена диссидентами, с которыми велась активная борьба. После смерти Каримова в 2016 году к власти пришел Мирзиеёв, однако, как утверждает издание, в Узбекистане сначала мало что изменилось. К активным действиям новый президент перешел в 2018 году. Его правительство в значительной степени прекратило принудительный труд, позволил работать иностранным журналистам, открыл больше пограничных переходов, принял решение закрыть одну из самых суровых тюрем "Жаслык".

"Иностранных технократов приглашают помочь перестроить государственную экономику", - отмечает журнал.

По мнению The Economist, Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году "ни одна другая страна не продвинулась так далеко".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что по версии журнала TIME человеком года в 2019 году стала Грета Тунберг, прославившаяся 16-летняя активистка из Швеции.



