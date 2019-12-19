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Узбекистан стал государством года по версии журнала The Economist

Авторитетное издание отметило системное "потепление" режима с глобального деспотизма

сегодня, 09:47
Автор:

• Екатерина Белоброва

По мнению редакции авторитетного журнала  The Economist, государство в Центральной Азии - Узбекистан - заняло первую позицию в рейтинге "Страна года", благодаря системному и убедительному переходу деспотичного  режима диктатуры в русло демократического правления. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Положительные изменения начались еще в 2018 году, когда президент Шавкат Мирзиеёв инициировал реформы, "которые ускорились за последний год".

"Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью", - говорится в материале The Economist.

Авторы отмечают, что режим президента Ислама Каримова заставлял мужчин, женщин и детей работать на плантациях, из-за чего страна была наполнена диссидентами, с которыми велась активная борьба. После смерти Каримова в 2016 году к власти пришел Мирзиеёв, однако, как утверждает издание, в Узбекистане сначала мало что изменилось. К активным действиям новый президент перешел в 2018 году. Его правительство в значительной степени прекратило принудительный труд, позволил работать иностранным журналистам, открыл больше пограничных переходов, принял решение закрыть одну из самых суровых тюрем "Жаслык".

"Иностранных технократов приглашают помочь перестроить государственную экономику", - отмечает журнал.

По мнению The Economist, Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году "ни одна другая страна не продвинулась так далеко".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что по версии журнала TIME человеком года в 2019 году стала Грета Тунберг, прославившаяся 16-летняя активистка из Швеции.

Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/631284.html
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