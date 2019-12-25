В Гонконге произошли новые столкновения

В Гонконге происходят новые столкновения между сотрудниками полиции и протестующими. Об этом сообщает AFP.

Несмотря на то, что протесты и столкновения проходят около полгода в стране, последние дни они стали были наиболее продолжительными. На улицах города происходят столкновения между охраной общественного порядка и демонстрантами: протестующие устраивают потасовки с полицией, силовики применяют слезоточивый газ. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Цим Ша Цуй, обычно шумного туристического района.

"Вскоре вспыхнули столкновения, когда силовики несколько раз применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Резиновые гильзы также были видны на земле", - говорится в сообщении.

Как сообщает полиция, протестанты построили баррикады.

Как сообщал портал "Комментарии", в центре Гонконга прошли массовые гуляния, которые протестующие посвятили принятию США закона о правах человека в автономной провинции. Акцию разрешили местные власти, она проходит мирно. Демонстранты размахивают американскими флагами и распевают песни. Большинство активистов — молодежь, многие из них пришли в масках. Участники мероприятия воодушевлены поддержкой США и благодарят президента Трампа.