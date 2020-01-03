Стихия бушует в Индонезии: уже 43 жертвы

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Жертвами наводнения и оползней в Индонезии стало уже 43 человека. Об этом
информирует Reuters.
Так, в столице страны Джакарте и прилегающих районах стихийные бедствия
привели к 43 жертвам, а десяткам человек – пришлось эвакуироваться. Смертельные
наводнения и оползни спровоцированы проливными дождями, начавшимися еще 31
декабря. В первый день нового года в районе Джакарты оказались буквально
затопленными около 30 млн жителей.
В жилых районах или же на железных дорогах воду отсасывают с помощью помп.
Сегодня вечером планируют на трех самолетах "прогнать" облака над столицей,
чтобы предотвратить дальнейшие дожди.
"Все облака, движущиеся к району Большой Джакарты, которые, по оценкам,
приведут к выпадению осадков, будут засыпаны веществом NaCl (хлорид натрия)", -
сказали в технологическом агентстве Индонезии BPPT.
Сообщается, что это наиболее мощные дожди с 1866 года. По данным агентства
по метеорологии, климатологии и геофизике BMKG, экстремальную погоду
провоцирует изменение климата. Синоптики прогнозируют продолжение опасной
погоды до 7 января, а дожди и вовсе могут продлиться до февраля.
Ранее "Комментарии" писали, что в Индонезии пассажирский
автобус слетел в ущелье, погибло более 20 человек.
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