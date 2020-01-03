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Стихия бушует в Индонезии: уже 43 жертвы

В Индонезии хотят разогнать облака с помощью самолетов, чтобы остановить проливные дожди

сегодня, 13:31
Автор:

• Таисия Ерохина

Жертвами наводнения и оползней в Индонезии стало уже 43 человека. Об этом информирует Reuters.

Так, в столице страны Джакарте и прилегающих районах стихийные бедствия привели к 43 жертвам, а десяткам человек – пришлось эвакуироваться. Смертельные наводнения и оползни спровоцированы проливными дождями, начавшимися еще 31 декабря. В первый день нового года в районе Джакарты оказались буквально затопленными около 30 млн жителей.

В жилых районах или же на железных дорогах воду отсасывают с помощью помп. Сегодня вечером планируют на трех самолетах "прогнать" облака над столицей, чтобы предотвратить дальнейшие дожди.

"Все облака, движущиеся к району Большой Джакарты, которые, по оценкам, приведут к выпадению осадков, будут засыпаны веществом NaCl (хлорид натрия)", - сказали в технологическом агентстве Индонезии BPPT.

Сообщается, что это наиболее мощные дожди с 1866 года. По данным агентства по метеорологии, климатологии и геофизике BMKG, экстремальную погоду провоцирует изменение климата. Синоптики прогнозируют продолжение опасной погоды до 7 января, а дожди и вовсе могут продлиться до февраля.

Ранее "Комментарии" писали, что в Индонезии пассажирский автобус слетел в ущелье, погибло более 20 человек.

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Источник: https://www.reuters.com/article/us-indonesia-weather-floods/indonesia-plans-cloud-seeding-to-halt-rain-floods-death-toll-rises-to-43-idUSKBN1Z203J
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