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Главная / Украина / В Абхазии протестующие штурмом взяли администрацию президента
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В Абхазии протестующие штурмом взяли администрацию президента

Сторонникам оппозиции удалось выломать парадную дверь и разбить окно

сегодня, 14:24
Автор:

• Наталья Шевченко

В Абхазии протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии, их пытались остановить правоохранители, но у них не получилось, пишут "РИА Новости".

Участники митинга выбили несколько окон и дверь, к выбитым окнам силовики начали двигать мебель - шкафы, тумбочки.

Данная акция протеста связана с недавним убийством в центре Сухума, арестованный по этому делу работал в охране президента. “Это беспредел", - рассказал один из протестующих о мотивах акции.

Инициатором митинга является Ахра Авидзба, который недавно требовал отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба. По последней информации на площади присутствует около 500 человек, включая представителей силовых структур.

Как сообщало издание "Комментарии", президент Абхазии Рауль Хаджимба назначилнесколько новых министров и подписал о новой структуре Кабмина.

После инаугурации президент Абхазии отправил правительство в отставку. Ранее в правительстве было 15 министерств, на данный момент стал  на 3 министра меньше. Так, министерство сельского хозяйства и министерство по курортам и туризму преобразовали в госкомитеты. На базе Минтруда и Минздрава было образовано министерство здравоохранения и социального обеспечения.



 фото: ТАСС




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Источник: https://ria.ru/20200109/1563217597.html
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