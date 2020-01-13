Единственная олимпийская медалистка Ирана выехала из страны и отказалась выступать за родину

Единственная иранская медалистка Олимпийских игр Кимия Ализаде уехала из страны и больше не хочет защищать честь родины на спортивных соревнованиях. Об этом пишет BBC.

21-летняя спортсменка написала в социальных сетях, что решила оставить Иран, поскольку власть использует ее достижения как инструмент пропаганды. По словам девушки, она не хочет быть соучастницей "лицемерия, лжи, несправедливости и подхалимажа". Себя она назвала одной из миллионов угнетенных женщин в Иране. Напомним, Кимия Ализаде в 2016 году на Олимпиаде в Рио получила бронзовую медаль по тхэквондо.

Куда именно поехала Ализаде пока неизвестно. По информации издания, это могут быть Нидерланды, где тренируется спортсменка. Однако девушка отметила, что навсегда останется "ребенком Ирана", куда бы не поехала.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран собирается подать в суд на Дональда Трампа. Лидера США власти Ирана обвиняют в незаконных действиях относительно убийства генерала Сулеймани, который командовал спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

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