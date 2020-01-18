В Южной Корее посла США «затравили» из-за усов

Члены прогрессивной общественной группы Дзинбо (Сеул, Южная Корея) выразили возмущение в связи с тем, что посол США в Южной Корее Гарри Харрис отрастил усы, сообщает CNN.



Активисты пикетировали резиденцию посла с плакатами, на которых лицо дипломата наложено на фото кота.



Общественники, в частности, недовольны не только требованиями президента США к властям Южной Кореи ежегодно платить 5 млн долл за нахождение там американских войск, но и тем, что посол Гарри Харрис отрастил усы. Именно такие усы носили японские губернаторы во время оккупации Японией Корейского полуострова.



Стоит отметить, что отец Харриса — американец, а мать — японка, что в этом скандале только усугубляет ситуацию. Однако посол настаивает, что его происхождение никак не влияет на отношение к Южной Корее и ее жителям.



"Я тот, кто я есть. Все, что я могу сказать, это то, что каждое мое решение основано на том факте, что я американский посол в Корее, а не японский американский посол в Корее", - подчеркнул Харрис.



Говоря о том, почему он решил отпустить усы, посол отметил, что хотел что-то изменить в связи с новым этапом в своей жизни.



"Я не мог вырасти выше, я не мог отрастить волосы на макушке головы, но я мог отрастить их на лице, и я так и сделал. Ничего плохого, я хотел что-то изменить", - сказал посол.



Отметим, Гарри Харрис был назначен послом США в Южной Корее год назад. До этого он 40 лет отдал службе в Тихоокеанском флоте США, где дослужился до командующего.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее украинский певец Павел Зибров выпустил клип про свои усы.



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