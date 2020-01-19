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Главная Новости Мир Азия "Дежурный по железному занавесу": в КНДР назначен новый глава МИД
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"Дежурный по железному занавесу": в КНДР назначен новый глава МИД

Ли Сон Гвон назначен министром в КНДР еще 11 января

сегодня, 08:57
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Северной Корее произошла замена министра иностранных дел Ри Енг Хо, который занимал этот пост с 2016 года на Ли Сон Гвон., имеющего политический стаж работы 38 лет. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники в Пхеньяне.

Кроме того известно, что назначение нового министра произошло еще неделю назад - 11 января, когда иностранные посольства были уведомлены о его назначении.

"Власти народной республики 11 января уведомили иностранные посольства о назначении нового руководителя внешнеполитического ведомства народной республики", - указано в источниках.

Отмечается, что ранее Ли Сон Гвон  занимал пост главы Комитета за мирное объединение Родины.
 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер Северной Кореи Кмм Чен Ын готов к открытому вооруженному противостоянию с США.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/severnoy-koree-naznachen-novyy-glava-mid-1579414566.html
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