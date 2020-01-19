"Дежурный по железному занавесу": в КНДР назначен новый глава МИД

В Северной Корее произошла замена министра иностранных дел Ри Енг Хо, который занимал этот пост с 2016 года на Ли Сон Гвон., имеющего политический стаж работы 38 лет. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники в Пхеньяне.

Кроме того известно, что назначение нового министра произошло еще неделю назад - 11 января, когда иностранные посольства были уведомлены о его назначении.

"Власти народной республики 11 января уведомили иностранные посольства о назначении нового руководителя внешнеполитического ведомства народной республики", - указано в источниках.

Отмечается, что ранее Ли Сон Гвон занимал пост главы Комитета за мирное объединение Родины.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер Северной Кореи Кмм Чен Ын готов к открытому вооруженному противостоянию с США.

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