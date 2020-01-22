В Пекине подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

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В Пекине появились новые случаи заражения новым типом
коронавируса. Всего уже заболело около
десяти человек. Об этом говорится в заявлении городского комитета по вопросам
здравоохранения.
"По два случая заражения выявлены у жителей районов
Хаядянь, Дасин и Чанпин, по одному – в районах Фэнтай, Сичэн и Тунчжоу, а также
один случай у жителя города Ухань, который приехал в Пекин", - говорится в
сообщении ведомства.
Пациент из района Фэнтай поехал в командировку в Ухань 10
января, вернулся в Пекин на следующий день, 14 января у него проявились
симптомы заболевания, но в больницу он обратился только 20 числа.
Ранее "Комментарии" писали, что в Китае в начале января 2020 года стремительно увеличивается количество зараженных коронавирусом – новым видом смертельной пневмонии. Вирус активно распространяется по стране. Также случаи заболевания зафиксированы в Южной Корее, Таиланде, Японии. Стоит отметить, что за последние два дня новым неисследованным вирусом заразилось 139 человек.
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