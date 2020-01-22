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В Пекине подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку

22 января 2020, 03:43
Автор:

• Ольга Чародий

В Пекине появились новые случаи заражения новым типом коронавируса. Всего уже  заболело около десяти человек. Об этом говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения.

"По два случая заражения выявлены у жителей районов Хаядянь, Дасин и Чанпин, по одному – в районах Фэнтай, Сичэн и Тунчжоу, а также один случай у жителя города Ухань, который приехал в Пекин", - говорится в сообщении ведомства.

Пациент из района Фэнтай поехал в командировку в Ухань 10 января, вернулся в Пекин на следующий день, 14 января у него проявились симптомы заболевания, но в больницу он обратился только 20 числа.

Ранее "Комментарии" писали, что в Китае в начале января 2020 года стремительно увеличивается количество зараженных коронавирусом – новым видом смертельной пневмонии. Вирус активно распространяется по стране. Также случаи заболевания зафиксированы в Южной Корее, Таиланде, Японии. Стоит отметить, что за последние два дня новым неисследованным вирусом заразилось 139 человек.


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