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Главная Новости Мир Азия Власти Казахстана назвали причину массовой драки и попросили помощи у старейшин
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Власти Казахстана назвали причину массовой драки и попросили помощи у старейшин

Комиссия правительства Казахстана изучит обстоятельства массовой драки в Кордайском районе, в которой погибли 8 человек

сегодня, 14:48
Автор:

• Мария Чиренко

Власти Казахстана назвали причину массовой драки и попросили помощи у старейшин

Причиной массовой драки в четырех селах Кордайского района Жамбылской области Казахстана стал бытовой конфликт, сообщает "Интерфакс-Россия".

"Причина - бытовой конфликт. Сейчас ситуация нормализовалась. Просим, чтобы все было по закону, в рамках правового поля", - сказал житель села Сортобе Арли Мусаров.

На место прибыли участники комиссии во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым, который обратился к местным старейшинам за помощью в решении конфликта.

"Мы просим вас как аксакалов, имеющих авторитет в обществе, разъяснить жителям, что мы приехали для объективного выяснения обстоятельств. Виновные понесут наказание. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и иная помощь. Сейчас главный вопрос - обеспечение стабильности в регионе", - сказал чиновник.

Как сообщал сайт "Комментарии", вечером 7 февраля в селе Масанчи в Казахстане произошла массовая драка, в которой также приняли участие жители трех окрестных населенных пунктов Кордай, Аухатты и Сортобе. В результате, погибли 8 человек, по меньшей мере 40 человек получили ранения. Были повреждены десятки жилых домов, магазинов и автомобилей.


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Источник: https://www.interfax.ru/world/694580
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