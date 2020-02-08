Власти Казахстана назвали причину массовой драки и попросили помощи у старейшин

Причиной массовой драки в четырех селах Кордайского района Жамбылской области Казахстана стал бытовой конфликт, сообщает "Интерфакс-Россия".



"Причина - бытовой конфликт. Сейчас ситуация нормализовалась. Просим, чтобы все было по закону, в рамках правового поля", - сказал житель села Сортобе Арли Мусаров.



На место прибыли участники комиссии во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым, который обратился к местным старейшинам за помощью в решении конфликта.



"Мы просим вас как аксакалов, имеющих авторитет в обществе, разъяснить жителям, что мы приехали для объективного выяснения обстоятельств. Виновные понесут наказание. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и иная помощь. Сейчас главный вопрос - обеспечение стабильности в регионе", - сказал чиновник.



Как сообщал сайт "Комментарии", вечером 7 февраля в селе Масанчи в Казахстане произошла массовая драка, в которой также приняли участие жители трех окрестных населенных пунктов Кордай, Аухатты и Сортобе. В результате, погибли 8 человек, по меньшей мере 40 человек получили ранения. Были повреждены десятки жилых домов, магазинов и автомобилей.



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