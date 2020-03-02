Вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек на Филиппинах

В столице Филиппин - Маниле - вооруженный мужчина захватил в заложники в торговом центре, по меньшей мере, 30 человек. Об этом сообщает CNN.

Торговый центр окружили правоохранители. Очевидцы слышали на месте происшествия стрельбу около 10-ти утра по местному времени. Пострадал, как минимум, один человек. Это охранник ТЦ, который, очевидно, попытался остановить захватчика. Сейчас он в больнице в стабильном состоянии - рассказал журналистам глава столичного региона Френсис Замора.

Всех посетителей с магазинов срочно эвакуировали. В заложниках - только сотрудники торгового центра "Greenhills". Здесь же до недавнего времени работал и сам преступник. Он был охранником ТЦ. Несколько недель подряд мужчина не приходил на работу, из-за чего его и уволили. Вероятнее всего, это и спровоцировало бывшего охранника пойти на преступление и взять в заложники своих же сотрудников. Так же он попытался склонить на свою сторону несколько других охранников, но те отказались стать его соучастниками.

Сейчас полицейские пытаются убедить захватчика отпустить заложников. Людей просят держаться от торгового центра подальше.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Эквадоре протестующие взяли в заложники восемь полицейских.

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