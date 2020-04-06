На Филиппинах полиция застрелила мужчину за нарушение карантина

Мужчина, который отказался надевать защитную маску в условиях карантина был застрелен полицейскими Филиппин. Инцидент произошел в городе Насипит на юге страны.

Так, 63-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с медицинскими сотрудниками, которые предупредили о необходимости соблюдать правила карантина. Замечание медиков вызвало агрессию и человек напал на медработников и полицейских.

"Подозреваемый был предупрежден медицинским работником... за то, что он не носил маску. Но подозреваемый разозлился, произнося провокационные слова, и в конце концов напал на персонал с помощью косы", - сообщили правоохранители.

По мере развития конфликтной ситуации полиция применила оружие и застрелила нарушителя. Отмечается, что это первый случай, когда из-за не соблюдение карантинных мер полиция применила огнестрельное оружие.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Филиппин Родриго Дутерте решил жестко бороться с нарушителями карантина и предупредил их о том, что они могут быть расстреляны.

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