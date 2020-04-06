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На Филиппинах полиция застрелила мужчину за нарушение карантина

Филиппинца застрелили из-за отказа надеть маску

6 апреля 2020, 17:20
Автор:

• Сергей Медведев

На Филиппинах полиция застрелила мужчину за нарушение карантина

Мужчина, который отказался надевать защитную маску в условиях карантина был застрелен полицейскими Филиппин. Инцидент произошел в городе Насипит на юге страны.

Так, 63-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с медицинскими сотрудниками, которые предупредили о необходимости соблюдать правила карантина. Замечание медиков вызвало агрессию и человек напал на медработников и полицейских.

"Подозреваемый был предупрежден медицинским работником... за то, что он не носил маску. Но подозреваемый разозлился, произнося провокационные слова, и в конце концов напал на персонал с помощью косы", - сообщили правоохранители.

По мере развития конфликтной ситуации полиция применила оружие и застрелила нарушителя. Отмечается, что это первый случай, когда из-за не соблюдение карантинных мер полиция применила огнестрельное оружие.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Филиппин Родриго Дутерте решил жестко бороться с нарушителями карантина и предупредил их о том, что они могут быть расстреляны.


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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/asia/coronavirus-philippines-shooting-lockdown-face-mask-duterte-a9449196.html
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