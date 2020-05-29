В Сингапуре таксиста арестовали на 4 месяца за публикацию о продлении карантина

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В Сингапуер мужчину, который работает таксистом, арестовали
на четыре месяца за публикацию в социальной сети Facebook о том, что продуктовые магазины
могут снова закрыть из-за новых ограничений в связи с общенациональным
карантином в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters.
В своей публикации мужчина призывал закупаться продуктами и
якобы распространял панические настроения в обществе. Сингапурец разместил
публикацию в закрытой группе в социальной сети Facebook, в которой состояли около 7,5
тысячи участников. Спустя 15 минут он удалил публикацию.
Несмотря на это, государственный обвинитель потребовал
привлечь мужчину к ответственности. Ранее Сингапур ввел соответствующие санкции
за нарушение правил карантина и распространение ложной информации по теме
пандемии коронавируса Covid-19.
За последний вид правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере
до 7 тысяч долларов или ареста на срок до 3 лет.
Как сообщал портал "Комментарии", популярный голливудский
американский режиссер Мартин Скорсезе снял короткометражный фильм о своей
самоизоляции.
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