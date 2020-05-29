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Главная Новости Мир Азия В Сингапуре таксиста арестовали на 4 месяца за публикацию о продлении карантина
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В Сингапуре таксиста арестовали на 4 месяца за публикацию о продлении карантина

Мужчина удалил публикацию через 15 минут, но все равно не смог избежать наказания

29 мая 2020, 21:08
Автор:

Антон Корнилов

В Сингапуре таксиста арестовали на 4 месяца за публикацию о продлении карантина

В Сингапуер мужчину, который работает таксистом, арестовали на четыре месяца за публикацию в социальной сети Facebook о том, что продуктовые магазины могут снова закрыть из-за новых ограничений в связи с общенациональным карантином в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters.

В своей публикации мужчина призывал закупаться продуктами и якобы распространял панические настроения в обществе. Сингапурец разместил публикацию в закрытой группе в социальной сети Facebook, в которой состояли около 7,5 тысячи участников. Спустя 15 минут он удалил публикацию.

Несмотря на это, государственный обвинитель потребовал привлечь мужчину к ответственности. Ранее Сингапур ввел соответствующие санкции за нарушение правил карантина и распространение ложной информации по теме пандемии коронавируса Covid-19. За последний вид правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 7 тысяч долларов или ареста на срок до 3 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", популярный голливудский американский режиссер Мартин Скорсезе снял короткометражный фильм о своей самоизоляции.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-singapore-crime/singaporean-gets-four-months-jail-for-covid-19-facebook-post-idUSKBN2340SI?il=0
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