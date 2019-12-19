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В Австралии объявлен режим ЧС из-за пожаров

Из-за пожаров были уничтожены более миллиона гектаров леса в Австралии, в том числе места обитания коал

сегодня, 02:57
Автор:

• Ольга Чародий

В  одном из  штатов Австралии объявлено ЧС из-за опасности пожаров. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс практически все города  затянуты смогом и дымом. В  крупном городе Сидней из-за пожаров людям сложно дышать.

Режим ЧС в штате объявляют не в первый раз из-за пожаров, которые  бушуют в  штате. Природные пожары разгорелись с новой силой в прошлом месяце. Уничтожены уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал. Есть  жертвы и пострадавшие среди людей.

17  декабря, во вторник, стал самым жарким днем в Австралии. Средняя температура по стране составила +40,9. Предыдущий рекорд был установлен седьмого января 2013 года, тогда температура поднялась до 40,3 градусов.

Как сообщал портал "Комментарии", в Калифорнии бушевали пожары. По данным спасателей, на территории штата находится восемь крупных очагов возгорания. Власти Калифорнии задействовали почти 200 пожарных автомобилей, в борьбе с огнем участвуют 1300 человек, 22 единицы спецтехники и восемь вертолетов.

 

Источник: https://www.smh.com.au/
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