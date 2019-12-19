В Австралии объявлен режим ЧС из-за пожаров

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В одном из штатов Австралии объявлено ЧС из-за опасности
пожаров. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.
В австралийском штате Новый Южный Уэльс практически все
города затянуты смогом и дымом. В крупном городе Сидней из-за пожаров людям
сложно дышать.
Режим ЧС в штате объявляют не в первый раз из-за пожаров,
которые бушуют в штате. Природные пожары разгорелись с новой
силой в прошлом месяце. Уничтожены уже более миллиона гектаров леса, в том
числе места обитания коал. Есть жертвы и
пострадавшие среди людей.
17 декабря, во вторник, стал самым жарким днем в Австралии. Средняя температура по стране составила +40,9. Предыдущий рекорд был установлен седьмого января 2013 года, тогда температура поднялась до 40,3 градусов.
Как сообщал портал "Комментарии", в Калифорнии бушевали пожары. По данным спасателей, на территории штата находится восемь крупных очагов возгорания. Власти Калифорнии задействовали почти 200 пожарных автомобилей, в борьбе с огнем участвуют 1300 человек, 22 единицы спецтехники и восемь вертолетов.
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