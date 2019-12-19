В Австралии объявлен режим ЧС из-за пожаров

В одном из штатов Австралии объявлено ЧС из-за опасности пожаров. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс практически все города затянуты смогом и дымом. В крупном городе Сидней из-за пожаров людям сложно дышать.

Режим ЧС в штате объявляют не в первый раз из-за пожаров, которые бушуют в штате. Природные пожары разгорелись с новой силой в прошлом месяце. Уничтожены уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал. Есть жертвы и пострадавшие среди людей.

17 декабря, во вторник, стал самым жарким днем в Австралии. Средняя температура по стране составила +40,9. Предыдущий рекорд был установлен седьмого января 2013 года, тогда температура поднялась до 40,3 градусов.

Как сообщал портал "Комментарии", в Калифорнии бушевали пожары. По данным спасателей, на территории штата находится восемь крупных очагов возгорания. Власти Калифорнии задействовали почти 200 пожарных автомобилей, в борьбе с огнем участвуют 1300 человек, 22 единицы спецтехники и восемь вертолетов.

