Уцелевших австралийских коал могут переселить в Новую Зеландию

Новозеландская организация Koala Relocation Society проводит кампанию по спасению австралийских коал. Зоозащитники разместили на одном из специализированных ресурсов петицию с призывом содействовать миграции коал, выживших после масштабных пожаров в Австралии. На данный момент документ поддержали более 7,5 тыс. человек.

"Коалы функционально вымерли в Австралии, но могут процветать в Новой Зеландии, как это делают многие другие австралийские виды. Они не поставят под угрозу нашу местную экосистему, поскольку обитают в открытых эвкалиптовых лесах, и листья этих деревьев составляют большую часть их рациона. Если мы не будем действовать сейчас, вымирание коалы станет ошибкой, которую допустили не только австралийцы, но и мы - новозеландцы", - сообщается в тексте петиции.

Авторы обращения утверждают, что экосистема Новой Зеландии отлично подойдет для выживания коал.

"В Новой Зеландии 28,5 тыс. га засажены эвкалиптами, большинство из них расположены на центральном северном острове, они очень похожи на леса Австралии и довольно быстро растут", - заверяют в Обществе переселения коал.

Напомним, Всемирный фонд дикой природы считает, что в лесных пожарах в Австралии погибли около 1,25 млрд животных, включая коал.

Как сообщал портал "Комментарии", австралийцы собрали на спасение коал более миллиона долларов.

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