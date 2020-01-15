Австралии понадобится сотня лет, чтобы восстановиться после пожаров

Эксперты считают, что Австралии понадобится, как минимум сто лет, чтобы оправиться от разрушительных пожаров, которые начались еще в сентябре месяце прошлого года и причинили огромный вред региону.

В результате разрушительной стихии погибли уже 28 человек, разрушены более двух тысяч домов, также пожары привели к гибели более миллиарда животных, некоторые их которых были на грани исчезновения.

Дым от пожаров будет виден еще длительный период во всем мире, и когда удастся справиться со стихией не известно. Эксперты прогнозируют, что облако дыма совершит как минимум один полный оборот вокруг земли, это в свою очередь отразится на всей атмосфере нашей планеты.

Отметим, что несмотря на то, что в некоторых регионах Австралии прошли дожди, пожар продолжает распространяться, власти решили объявить очередную эвакуацию населения.

Как сообщало издание "Комментарии", власти Австралии приняли решение выделить 50 миллионов долларов на восстановление дикой природы, которая пострадала после масштабных лесных пожаров на континенте. Дело в том, что в некоторых регионах коал могут причислить к животным, которые находятся под угрозой исчезновения.

Глава министерства охраны окружающей среды Сюзан Лей заявила, что популяция коал в Австралии получила "чрезвычайный удар" из-за случившегося.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!