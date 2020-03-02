В Аргентине разрешат делать аборты

Новый президент Аргентины, вступивший на пост в декабре 2019 года, Альберто Фернандес пообещал своим избирателям, что в течении десяти дней направит в Конгресс законопроект, предусматривающий полную легализацию по совершению абортов. Об этом передает издание ВВС.

По убеждению Фернандеса, аборт - это неотъемлемое право для женщины самой распоряжаться собственным телом и отнимать его в XXI веке, что называется, "бессмысленно и жестоко".

"Государство должно защищать граждан в целом и женщин в частности. В XXI веке всякое общество должно уважать индивидуальный выбор каждого, чтобы любой человек мог свободно принять решение о своем теле", - подчеркнул глава Аргентины.

Отметим, что на данный момент на операцию по аборту в Аргентине имеет право только женщина, которая забеременела в результате изнасилования или в случае угрозы здоровья матери. В 2018 году Конгресс уже предварительно одобрял законопроект о легализации абортов в течение первых 14 недель беременности, но затем его отклонил аргентинский сенат. Однако тогда президент не был инициатором реформы.

Если законопроект Фернандеса примут, Аргентина станет крупнейшей страной Южной Америки, где аборты узаконены.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Австралии официально легализовали аборты, запрет на который действовал более столетия.





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