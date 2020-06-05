Большой барьерный риф пережил самое большое обесцвечивание в истории

Большой Барьерный риф, который располагается у побережья Австралии, пережил самое масштабное обесцвечивания кораллов в марте. При этом ученые опасаются, что кораллы восстанавливаются все меньше с каждым разом в условиях третьего обесцвечивания за последние пять лет. Об этом пишет Reuters.



Февраль 2020 года стал самым жарким месяцем в истории с начала отслеживания температур воздуха в 1900 году, отмечают в Университете Джеймса Кука. Жаркая погода повлияла на то, что коралловый риф обесцветился сильнее всего с тех времен, когда ученые стали следить за его состоянием.

Исследователи опасаются, что риф не собирается восстанавливаться до того состояния, в котором он был еще 5 лет назад, не говоря уже о тридцати годах назад.

В Университете Джеймса Кука сообщили, если подобные погодные тенденции будут сохраняться и дальше, то Большой Барьерный риф будет уничтожен.

Большой Барьерный риф, занимающий площадь 348 000 кв. км , был внесен в список всемирного наследия в 1981 году как самая обширная и впечатляющая экосистема коралловых рифов на планете, согласно веб-сайту ЮНЕСКО.

Ранее "Комментарии" писали, что сильнейший за последние 10 лет шторм в Австралии обесточил более 50 тысяч домов. Стихия обрушилась на западные регионы страны. Ветер оборвал провода и повредил систему электроснабжения, сообщили в сетевой компании Western power. "Наши бригады всю ночь устраняли неполадки и боролись с последствиями аварий. Изначально от электричества были отключены 62 тысячи домов", - говорится в заявлении. Самый мощный удар стихии приняли на себя города Дансборо, Маргарет-Ривер, а также Петра - административный центр штата. По прогнозам австралийских синоптиков, уже к вечеру понедельника, 25 мая, шторм должен утихнуть.

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