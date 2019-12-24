У западного побережья Канады произошло землетрясение

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В понедельник, 23 декабря, около побережья
Канады произошло землетрясение. Об этом сообщает Американская геологическая служба.
Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в
более чем ста километрах к западу от канадского Порт Харди.
Позже стало известно,
что в течение дня произошло второе землетрясение.
Подземные толчки и землетрясение
произошло в 500-та километров от одного из крупных городов страны - Ванкувера.
Очаг залегал на глубине десяти километров.
На данный момент неизвестно, были
ли жертвы, также неизвестно о разрушениях.
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