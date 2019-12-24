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У западного побережья Канады произошло землетрясение

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала

сегодня, 01:37
Автор:

• Ольга Чародий

В понедельник, 23 декабря, около  побережья  Канады произошло землетрясение. Об этом сообщает Американская  геологическая служба.

Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в более чем ста километрах к западу от канадского Порт Харди.

Позже стало  известно, что в течение дня произошло второе  землетрясение. Подземные  толчки и землетрясение произошло в 500-та километров от одного из крупных городов страны - Ванкувера. Очаг залегал на глубине десяти километров.

На данный момент  неизвестно,  были  ли жертвы, также  неизвестно  о разрушениях.

 Как сообщал сайт "Комментарии",  в ночь на 26 ноября недалеко от столицы Албании Тираны произошло землетрясение. Очаг залегал на глубине 10 м, магнитуда составила 6,4 балла по шкале Рихтера. Также известно о более чем 600 раненых, многие из которых все еще находятся под завалами.  По данным местных СМИ, наибольший ущерб землетрясение нанесло городам Дуррес и Туман.

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