У западного побережья Канады произошло землетрясение

В понедельник, 23 декабря, около побережья Канады произошло землетрясение. Об этом сообщает Американская геологическая служба.

Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в более чем ста километрах к западу от канадского Порт Харди.

Позже стало известно, что в течение дня произошло второе землетрясение. Подземные толчки и землетрясение произошло в 500-та километров от одного из крупных городов страны - Ванкувера. Очаг залегал на глубине десяти километров.

На данный момент неизвестно, были ли жертвы, также неизвестно о разрушениях.

Как сообщал сайт "Комментарии", в ночь на 26 ноября недалеко от столицы Албании Тираны произошло землетрясение. Очаг залегал на глубине 10 м, магнитуда составила 6,4 балла по шкале Рихтера. Также известно о более чем 600 раненых, многие из которых все еще находятся под завалами. По данным местных СМИ, наибольший ущерб землетрясение нанесло городам Дуррес и Туман.