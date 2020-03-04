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Канадский продавец сорвал рекордный джекпот

Канадский продавец купил лотерейный билет в магазине, где работал. Утром он проснулся миллионером.

сегодня, 14:41
Автор:

• Виолетта Комаровская

Канадский продавец сорвал рекордный джекпот

Сотрудник канадского супермаркета сорвал джекпот, купив билет у себя на работе. Историю парня, который за один день из продавца превратился в миллионера, рассказало издание "People".

Это был обычный рабочий день. 22-летний продавец Грегори Матьё, прежде чем уйти домой, решил испытать удачу. Он купил на кассе в продуктовом магазине , где работал, лотерейный билет. И фортуна ему улыбнулась.

Уже утром парень проснулся миллионером. Правда, сам он об этом, даже, не догадывался. Уже придя на работу, он узнал, что и работать то ему, в общем-то, незачем. Грегори сорвал рекордный в истории канадской провинции Квебек джекпот - 70 миллионов канадских долларов. Это более, чем миллиард гривен. 

Узнав о выигрыше, парень испытал настоящий шок. Сотрудники говорят, что он расплакался от счастья, а от волнения у него начали трястись руки. Сесть за руль в таком состоянии парень не мог, поэтому пришлось звонить его отцу, чтобы тот забрал новоиспеченного миллионера домой. 

Конечно же, возвращаться на работу в супермаркет счастливчик уже не собирается. Из магазина, который, фактически, сделал его богачом,  он тут же уволился. Теперь хочет раздать по миллиону долларов всем членам своей семьи, а на оставшиеся деньги купить машину и колесить по миру. 


Ранне "Комментарии" рассказывали о супругах из Англии, которые сорвали джекпот благодаря коту. 


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Источник: https://people.com/human-interest/man-wins-70m-jackpot-after-buying-lotto-ticket-at-grocery-store-where-he-works/
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