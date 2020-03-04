Канадский продавец сорвал рекордный джекпот

Сотрудник канадского супермаркета сорвал джекпот, купив билет у себя на работе. Историю парня, который за один день из продавца превратился в миллионера, рассказало издание "People".

Это был обычный рабочий день. 22-летний продавец Грегори Матьё, прежде чем уйти домой, решил испытать удачу. Он купил на кассе в продуктовом магазине , где работал, лотерейный билет. И фортуна ему улыбнулась.

Уже утром парень проснулся миллионером. Правда, сам он об этом, даже, не догадывался. Уже придя на работу, он узнал, что и работать то ему, в общем-то, незачем. Грегори сорвал рекордный в истории канадской провинции Квебек джекпот - 70 миллионов канадских долларов. Это более, чем миллиард гривен.

Узнав о выигрыше, парень испытал настоящий шок. Сотрудники говорят, что он расплакался от счастья, а от волнения у него начали трястись руки. Сесть за руль в таком состоянии парень не мог, поэтому пришлось звонить его отцу, чтобы тот забрал новоиспеченного миллионера домой.

Конечно же, возвращаться на работу в супермаркет счастливчик уже не собирается. Из магазина, который, фактически, сделал его богачом, он тут же уволился. Теперь хочет раздать по миллиону долларов всем членам своей семьи, а на оставшиеся деньги купить машину и колесить по миру.





Ранне "Комментарии" рассказывали о супругах из Англии, которые сорвали джекпот благодаря коту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!